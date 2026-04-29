La sélection tunisienne de lutte a terminé la deuxième journée des Championnats d’Afrique avec un total de 20 médailles chez les cadets et cadettes. La compétition se déroule à Alexandrie, en Égypte, dans les catégories cadets, juniors et seniors.

Une récolte de 20 médailles

Les lutteurs tunisiens ont décroché 3 médailles d’or, 8 d’argent et 9 de bronze à l’issue des épreuves des moins de 17 ans. Cette performance permet à la Tunisie de terminer à la troisième place du classement de cette catégorie.

Le classement est dominé par l’Égypte, avec 17 médailles d’or, 8 d’argent et 4 de bronze, suivie de l’Algérie (6 or, 5 argent et 3 bronze).

Trois titres africains pour la Tunisie

Les médailles d’or tunisiennes ont été remportées par Baraa Lamouchi en lutte libre (45 kg), ainsi que par Tasnim Athimine (40 kg) et Zeineb Nasri (61 kg) en lutte féminine.

Des performances solides en argent

La Tunisie a également ajouté quatre médailles d’argent lors de cette deuxième journée. Elles ont été obtenues par Sarra Boussetta (46 kg, lutte féminine), Adem Rehimi (60 kg, lutte libre), Mohamed Amine Ferchichi (80 kg, lutte libre) et Mohamed Ali Khedhri (92 kg, lutte libre).

Ces résultats s’ajoutent aux performances de la veille, où plusieurs athlètes tunisiens avaient déjà décroché des médailles dans différentes catégories.

Une série de médailles de bronze

Les cadets tunisiens ont également remporté quatre nouvelles médailles de bronze lors de cette deuxième journée. Elles ont été obtenues par Rahma Rezgui (53 kg), Yassine Talbi (48 kg), Mohamed Rabii Ben Salah (55 kg) et Mohamed Ben Hamed (71 kg).

Lors de la première journée, d’autres athlètes avaient également enrichi le total tunisien en lutte gréco-romaine et en lutte féminine.

Une compétition encore en cours

Les épreuves des juniors (moins de 20 ans) se déroulent mercredi et jeudi, avant les compétitions seniors prévues les 1er et 2 mai.

La délégation tunisienne est engagée dans plusieurs catégories, avec des représentants en lutte libre, gréco-romaine et lutte féminine.

Enfin, les Championnats d’Afrique seront suivis du Championnat d’Afrique de lutte de plage, programmé à Alexandrie les 3 et 4 mai.