Taysir Microfinance vient de clôturer avec succès une augmentation de capital réservée au Groupe Horchani, à travers sa société financière Horchani Finance lui permettant de devenir l’actionnaire de référence de la société et de détenir 66,952% de son capital.

Les fonds mobilisés permettront à Taysir Microfinance de renforcer la structure financière et actionnariale de la Société et d’accélérer son développement dans le secteur. Elle ambitionne de faire de Taysir Microfinance un acteur majeur de la micro finance en Tunisie.

Le Groupe Horchani précise que cet investissement est un investissement à orientation et à impact social positif et qu’il ambitionne de contribuer à l’inclusion financière des populations exclues du système financier classique. L’objectif est de permettre une plus grande mobilisation des ressources vers l’écosystème bouillonnant des micro-entrepreneurs et contribuer ainsi à la croissance économique et la stabilité sociale de la Tunisie.

Dans le cadre de cette recapitalisation, Taysir Microfinance compte renforcer ses relations avec ses partenaires historiques et bâtir de nouvelles relations stratégiques dans le futur.

La diversité de l’actionnariat de Taysir et la nouvelle composition de son Conseil d’Administration, à la fois entrepreneurial et institutionnel, constitue un gage de dynamisme et de solidité pour la Société, souligne le communiqué du groupe Horchani.

Nouveau Conseil d’Administration de Taysir Microfinance:

Monsieur Rached HORCHANI, Président

Monsieur Fathi MESTIRI, Vice Président

Monsieur Hichem ZGHAL, représentant Tunisie Leasing et Factoring

Madame Marie DEGRAND GUILLARD, représentant l’ADIE

Monsieur Cyrille LANGENDORFF, représentant le Crédit Coopératif

Madame Naila BSIRI HORCHANI, représentant Horchani Finance

Madame Rim LOUKIL, représentant Horchani Finance

Madame Lilia KAMMOUN TURKI, Administrateur indépendant.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration renouvelle sa confiance au top management de Taysir Microfinance. Ainsi, Mme Rim Lamti et toute son équipe continueront de diriger la Société.

Dans le cadre de la dynamisation de la mission sociale de Taysir, l’association Taysir Conseil a redéfini ses orientations stratégiques et a élu à son Comité Directeur :

Madame Naila BSIRI HORCHANI, Présidente

Madame Lilia KAMMOUN TURKI, Trésorière

Monsieur Hichem Zghal, membre

Madame Sélima Bensaid, membre.

A propos

A titre de rappel, le Groupe Horchani a été fondé en 1983 par Mr Rached Horchani. Groupe solide à la situation financière saine, le Groupe Horchani bénéficie d’une excellente réputation de professionnalisme auprès des différents acteurs de l’activité économique (banques, administration,…) et génère une forte dynamique de croissance.

Leader sur le marché de l’agro-alimentaire, il s’est diversifié durant ces 20 dernières années et regroupe désormais des entreprises dans presque tous les secteurs. Horchani Finance, le fer de lance du Groupe est un acteur majeur de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.