Deux conventions de financement ont été signées, lundi, entre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et deux banques tunisiennes; à savoir AMEN BANK et l’UBCI, d’une enveloppe totale de 20 millions d’euros, et ce, dans le cadre du lancement du programme Green economy financing facility (GEFF) en Tunisie.

Lors d’une rencontre tenue, à cette occasion, l’analyste financier au bureau de la BERD à Tunis, Slim Bouasker a indiqué que ce programme, doté d’un montant total de 60 millions d’euros, est destiné à accompagner les PME Tunisiennes dans leurs projets de transition écologique, avec le soutien de l’Union Européenne.

Dans une première phase, 20 millions d’euros ont été accordés à l’Amen Bank (10 millions d’euros) et l’UBCI (10 millions d’euros), a indiqué l’analyste, ajoutant que les 40 millions d’euros restants seront par la suite mis à la disposition d’autres banques, des institutions de microfinance et des compagnies de leasing.

Ces fonds permettront d’accorder des crédits aux petites et moyennes entreprises(PME) engagées dans des projets verts, notamment dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, a-t-il précisé.

Et de poursuivre que les entreprises bénéficiaires auront également accès à une assistance technique pour les aider à structurer et réussir leurs projets.

De plus, les PME pourront recevoir des subventions allant de 10 à 15 % de la valeur du crédit obtenu, après implémentation du projet.

Pour le Directeur Général d’Amen Bank, Néji Ghandri, cette initiative marque une étape importante dans l’engagement commun envers une économie plus verte plus durable et plus résiliente.

« A travers la ligne GEFF, nous mettons à la disposition des entreprises tunisiennes des financements compétitifs en monnaie locale, un accompagnement technique pour l’évaluation et la mise en œuvre des projets verts et une subvention de l’UE visant à encourager les porteurs de projets à franchir le pas vers une transition énergétique et écologique », a-t-il expliqué.

Ghandri a affirmé que chaque projet soutenu par le programme GEFF, contribue à réduire l’indépendance énergétique de la Tunisie, alléger la pression de la balance énergétique et à mieux orienter les ressources publiques vers l’innovation et la création de l’emploi durable.

De son côté, le Directeur Général de l’UBCI, Mohamed Koubaa a souligné que cette ligne de financement constitue un nouveau pas pour appuyer l’économie tunisienne qui a besoin de se doter de l’ingénierie financière pour pouvoir s’inscrire dans un élan mondial.

Depuis le début de ses activités en Tunisie en 2012, la BERD a investi près de 2,8 milliards d’euros dans 83 projets à travers le pays, dont 67 % ont bénéficié au secteur privé.

