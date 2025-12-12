Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’institution de microfinance DAAM annonce une révision de sa grille tarifaire. Cette décision se traduit par une baisse immédiate et permanente des taux d’intérêt sur l’ensemble des nouvelles demandes de crédits, visant à soutenir plus efficacement le tissu économique local.

Aujourd’hui, forte de sa solidité financière et de sa maturité opérationnelle, l’institution souhaite partager sa réussite avec ceux qui en sont les premiers artisans : ses clients.

Une nouvelle dynamique au service des entrepreneurs

L’objectif de cette baisse n’est pas promotionnel mais fondamental : alléger le coût du financement pour permettre aux micro-entrepreneurs et aux porteurs de projets d’augmenter leur rentabilité et leur capacité d’investissement.

La direction générale souligne que cette évolution est le fruit d’une gestion rigoureuse :

« Après une décennie de développement d’une institution solide et résiliente, nous entamons une nouvelle phase de notre histoire. Notre expérience accumulée nous permet aujourd’hui de revoir nos conditions à la baisse de manière durable. Ce n’est pas seulement une mesure financière, c’est la réaffirmation de notre engagement social : offrir un financement toujours plus accessible pour que chaque projet puisse grandir dans les meilleures conditions. »

— M. Kamel Saibi — Directeur Général de DAAM

Concrètement, cette nouvelle politique tarifaire offre une accessibilité accrue aux nouvelles demandes de crédit des entrepreneurs, qui bénéficieront désormais de mensualités allégées grâce à des taux réduits de manière pérenne. Cette mesure couvre l’intégralité de la gamme de produits, incluant les crédits d’exploitation, les crédits d’investissement ainsi que le financement de véhicules. Ces conditions plus avantageuses prennent effet immédiatement et sont d’ores et déjà applicables pour toute nouvelle demande dans l’ensemble du réseau DAAM.

Fort de ses 10 ans d’expertise et de cette nouvelle compétitivité, DAAM réaffirme son ambition d’être le partenaire privilégié de ceux qui entreprennent.

À propos de DAAM :

Fondée en 2015, DAAM est une institution de microfinance engagée depuis 10 ans dans la lutte contre l’exclusion financière. Avec un réseau de 24 agences, elle propose des solutions de financement et un accompagnement de proximité aux populations économiquement actives.

En 10 ans, l’institution a accordé plus de 66 000 crédits pour un montant supérieur à 920 MD, contribuant activement à la croissance des entreprises, la création de valeur et d’emplois.