La Tunisie vise l’éradication de la tuberculose bovine, l’une des maladies majeures des animaux domestiques à l’échelle mondiale, a indiqué jeudi à Tunis, Abdelmajid Ezzar, président de l’UTAP, dans une déclaration aux médias.

Ezzar a appelé, en marge d’une Journée nationale de lutte contre la tuberculose bovine, à créer un fonds de la santé animale, avec la contribution de l’éleveur et de l’Etat, pour développer le cheptel et éradiquer de telles ces maladies. Il s’agit de garantir une production animale (viandes et lait) de bonne qualité, sur le long terme.

Dans une déclaration à l’agence TAP le doyen des médecins vétérinaires, Ahmed Rejeb, a indiqué que l’éradication de cette maladie qui n’épargne pas le pays, nécessite des inspections continues de la part des municipalités et des médecins vétérinaires, dans les abattoirs.

Comment peut-on éradiquer où même dépister cette maladie ou d’autres pathologies dans des abattoirs qui ne disposent pas de vétérinaires?, s’est-il interrogé, soulignant que l'”on ne peut pas éradiquer la tuberculose chez l’homme, sans éradiquer la tuberculose bovine. c’est une maladie contagieuse qui peut être transmise par l’animal. Elle se transmet par l’air et se propage par LE contact avec des animaux domestiques infectés.

La tuberculose bovine peut être, aussi, transmise à l’homme, quand il consomme du lait cru provenant des vaches infectées.

Le doyen des médecins vétérinaires a assuré que la pasteurisation du lait d’animaux infectés à une température suffisante pour tuer les bactéries, permet d’empêcher la propagation de la maladie chez l’homme.

Une enveloppe de près de 2 millions de dinars a été consacrée au titre de l’année 2018, à la lutte contre la tuberculose bovine dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre cette maladie à l’horizon 2032, a précisé le directeur général des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Malek Zrelli.

La tuberculose bovine est une maladie animale chronique due à une bactérie appelée Mycobacterium bovis (M.bovis) qui est étroitement apparentée à la bactérie responsable de la tuberculose humaine et aviaire.