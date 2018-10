L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD) œuvreront à la création d’un Conseil d’Affaires Mixte Tuniso-Djiboutien, afin de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et la mise en place d’un Partenariat stratégique pour accéder ensemble au marché de la COMESA.

Les deux parties se sont engagées en vertu d’un accord signé, jeudi, en marge du forum d’affaires Tuniso-Djiboutien tenu à Tunis, à étudier la mise en place d’un cadre juridique approprié pour la création entre leurs membres, de joint-ventures.

L’UTICA et la CCD essaieront d’apporter leur aide aux membres de chaque partie pour régler les litiges commerciaux qui pourraient naître entre les membres des deux parties et devront s’informer mutuellement, des opportunités de participation aux foires et expositions organisées dans leurs pays respectifs et d’assister les membres de l’autre partie dans le cadre d’une éventuelle participation.

Cet accord de coopération prévoit également, l’échange des informations commerciales, industrielles et techniques et notamment les appels d’offres entre l’UTICA et la CCD, ainsi que les informations dont chacune d’elles pourrait disposer sur son propre site électronique.

Cet accord a été signé par le président de l’UTICA, Samir Majoul et le président de la CCD, Youssef Moussa Dawaleh.