Grâce au Programme de gestion durable des écosystèmes oasiens, 45 projets ont été réalisés au profit des oasis de Chebika, Tamerza et Mides dans le gouvernorat de Tozeur.

Parmi ces projets, 15 ont été menés cette année, selon le coordinateur dudit programme à Tozeur, Mohamed Zarmli, ajoutant que tous les projets ont été élaborés moyennant une enveloppe de 4 millions de dinars.

Les projets lancés sont liés notamment au renforcement de l’alimentation en eau d’irrigation, l’exploitation de nouveaux puits et l’utilisation des pesticides biologiques.

D’autres projets seront mis en œuvre avant fin 2019, date de clôture du programme, a-t-il ajouté.

Lancé en 2015, le Programme de gestion durable des écosystèmes oasiens est mis en place par le ministère de l’environnement et financé par la Banque mondiale. Il intervient pour préserver l’environnement et la biodiversité et assurer une meilleure gestion des ressources dans plusieurs oasis à Tozeur, Kébili, Gafsa et Gabès.