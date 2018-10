Le projet intégré pour la dépollution du lac de Bizerte, qui a besoin d’un financement de 80 millions d’euros (plus de 240 millions de dinars), sera fin prêt à l’horizon 2023, selon des données officielles publiées mardi 2 octobre.

Ce projet, qui porte sur la dépollution industrielle de la société El Fouledh, la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR) et la Société Ciment de Bizerte, et l’extension et l’aménagement des réseaux d’assainissement, devrait mobiliser tous les établissements publics pour sa réalisation, dans les délais impartis, selon le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, qui présidait la réunion du pilotage de ce projet.

Le projet intégré pour la dépollution du lac de Bizerte lancé en 2016 s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’horizon 2020 qui a été lancée en 2005, à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire du processus de Barcelone.

Le deuxième volet du programme vise à fournir l’appui institutionnel au profit de l’Agence nationale de la protection de l’environnement (ANPE) à travers le financement des projets environnementaux pilotes et des études sur l’adaptation aux changements climatiques.

La réunion du Comité du pilotage du projet s’est déroulée en présence des représentants des institutions financières étrangères, à savoir la Banque européenne pour l’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).