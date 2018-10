La première édition de la Journée nationale des collectivités locales se déroule le 4 octobre au Palais des Congrès à Tunis, à l’initiative du ministère des Affaires locales et de l’Environnement en partenariat avec la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL) et le Fonds de développement “Moussanada”.

Selon une note de présentation, cette journée, qui réunit l’ensemble des municipalités du pays, se déroule en présence du chef du gouvernement, des membres du gouvernement, des nouveaux élus municipaux, députés, diplomates accrédités à Tunis, organismes nationaux et internationaux, représentants du secteur public et privé ainsi que des représentants de la société civile.

Cette journée nationale porte sur les grandes réformes dans le domaine de la gestion municipale et de la gouvernance locale, ajoute la note, précisant que l’accent sera mis sur les nouvelles approches de la gouvernance locale.

Prévues à cet événement, l’annonce officielle de l’école de propreté et la remise de quatre prix qui seront attribués aux communes lauréates.

Des prix seront décernés selon les critères suivants:

– La performance conformément au score obtenu lors de l’évaluation de performance des communes en 2018;

– La réalisation des investissements pour les communes ayant la meilleure cohérence entre planification et réalisation des investissements prévus dans leur Plan annuel d’investissement 2017;

– La transparence (en partenariat avec l’association Al Bawsala – Marsad Baladia) pour les communes ayant obtenu le plus haut score de l’indice de la transparence;

– La propreté pour la commune la plus propre.