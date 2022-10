Fitch Ratings a confirmé la note nationale à long terme de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales (CPSCL) à AA (tun) avec perspective stable, indiqué ladite Caisse, mercredi 26 octobre 2022.

L’agence de notation a également confirmé, dans un communiqué rendu public le 25 octobre 2022, la note nationale à court terme à F1+ (tun) de cet établissement public à caractère non administratif qu’elle considère comme entité liée au gouvernement tunisien.

Selon la CPSCL, cette note est “le résultat d’une politique de rationalisation de l’investissement local et de bonne exploitation des ressources mises à sa disposition et du respect de ses engagements financiers dans les délais contractés”.

La CPSCL estime que cette notation pourrait être améliorée et qu’elle est l’une des meilleures obtenues par les banques et les entreprises publiques en Tunisie.

La Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, rappelle-t-on, est chargée, entre autres missions, de collecter les ressources nécessaires pour contribuer au financement des programmes d’investissement des collectivités locales, fournir une assistance technique aux collectivités locales au niveau de l’identification, l’étude, la réalisation et le suivi de leurs projets d’investissement et assister les collectivités locales pour une bonne gestion de leurs ressources.