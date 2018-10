La Bourse de Tunis débute la séance de ce Mardi 2 octobre dans un territoire négatif où le Tunindex a enregistré une baisse de 0,39% à 7 765.54 points dans un volume d’affaire de 4,026 MTND.

Dans le vert, le titre AMEN BANK progresse de 2,75 % à 29,80 TND suivi par les titres ELECTROSTAR et SOTRAPIL qui ont augmenté respectivement de 2,17 % et 2,02 % à 1,88 TND et 15,62 TND.

A la baisse, le titre GIF FILTER cède 3,70 % à 1,04 TND tout comme les titres TUNISAIR et TELNET qui ont reculé respectivement de 3,22 % et 3,18% à 0,60 TND et 8,50 TND.