La Tunisie célèbre avec le reste du monde la Journée internationale des personnes âgées, fêtée le 1er octobre de chaque année pour souligner l’importance de créer les conditions nécessaires à l’activation des capacités des personnes de troisième âge et de mettre en œuvre les moyens leur permettant de participer positivement à la vie socioéconomique.

La célébration de cette journée consacre, selon un communiqué publié lundi 1er octobre par le ministère de la Femme, de la Famille et des Seniors, l’orientation nationale en matière de protection des personnes âgées pour renforcer leur position dans une société équilibrée d’autant plus que cette catégorie d’âge est en évolution grandissante (17,7% en 2029%).

La Tunisie a adopté en matière de protection des personnes âgées une politique sociale fondée sur la cohésion familiale et le lien intergénérationnel, ce qui a permis le maintien des personnes âgées dans leur environnement familial et la consolidation de leur rôle dans la société comme étant un élément actif et agissant afin que la communauté nationale puisse tirer profit de leurs compétences et expériences, lit-on de même source.

La proclamation de la Journée internationale des personnes âgées illustre, selon le même communiqué, la prise de conscience internationale de l’importance de cette catégorie d’âge qui a contribué au développement des sociétés et vient consacrer l’engagement des gouvernements à satisfaire les besoins fondamentaux de ces personnes en leur fournissant les soins préventifs et curatifs, en renforçant les services de santé, en prévenant les maladies et en créant un bon environnement pour assurer la santé et le bien-être des personnes âgées.

Le programme marquant la célébration de cette journée comprend des manifestations scientifiques, sanitaires, culturelles, récréatives et sociales organisés par le Ministère de la femme en partenariat avec des associations et des organisations actives dans le domaine.