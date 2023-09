La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a annoncé l’ouverture à l’Ariana avant le prochain mois de Ramadan (mars 2024) du centre “Om Al-Khir” pour personnes âgées.

Elle a expliqué, dans un entretien avec la TAP, que cet établissement situé à Ariana Essoughra est le premier du genre dans la région. Il s’agit, a-t-elle dit, de l’un des meilleures institutions de protection pour personnes âgées au niveau national, en termes de capacité d’accueil et d’équipements.

D’une superficie de 2314 mètres carrés, le centre est composé de trois étages et équipé d’un ascenseur électrique. Il dispose de 28 chambres réparties sur deux étages avec une capacité de 96 lits, en plus d’une cuisine, deux salles pour distribuer les repas ainsi que des salles à manger, d’activités, de coiffure, de prière, de soins de santé et de physiothérapie.

Le coût de ce centre, selon des données précédemment publiées par le ministère, s’élève à 11 millions de dinars. Un homme d’affaires avait fait don du lotissement qui abrite le centre.

Belhaj Moussa a fait savoir que le ministère de la famille annoncera, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, correspondant au premier octobre de chaque année, les résultats d’une étude sur la réalité des établissements de protection pour personnes âgées et les caractéristiques des pensionnaires.

La ministre a ajouté que son département continue à appuyer le programme d’accueil familial des personnes âgées (dispositif permettant à une personne âgée d’être accueillie au domicile d’un accueillant familial), indiquant que 300 personnes âgées (hommes et femmes) sont, actuellement placés en familles d’accueil contre 117 auparavant. Elle a rappelé que le montant mensuel de l’aide accordée à la famille d’accueil est passé de 200 dinars à 350 dinars.