Le nombre d’équipes mobiles chargées de fournir des services sociaux et de santé aux personnes âgées à domicile est passé de 25 en février 2023 à 40 en février 2024, lit-on dans un communiqué publié, mercredi, par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Le ministère de la Famille a souligné que les équipes mobiles chargées de fournir ces prestations sont réparties entre 15 équipes régionales et 25 équipes locales à travers les divers gouvernorats de la République et zones à forte densité de population.

Le nombre de bénéficiaires des prestations de ces équipes mobiles s’élève à 4000 bénéficiaires (1660 femmes et 2340 hommes).

Le ministère s’emploie, selon la même source, à créer 18 équipes dans les zones prioritaires et densément peuplées pour atteindre 58 équipes d’ici fin 2024, soulignant que les crédits destinées à ces équipes sont passés de 750 mille dinars en 2023 à 1102 mille dinars en 2024.

Le programme de protection des personnes âgées à domicile et dans le milieu naturel vise à maintenir la personne âgée dans son milieu familial et naturel afin de préserver son équilibre psychique et de renforcer les liens familiaux et le sens de la responsabilité au sein de la famille.

Les prestations sociales et sanitaires aux personnes âgées à domicile sont assurées par des cadres médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux et des auxiliaires de vie.