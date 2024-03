Le président de la République Kaïs Saïed a décidé mardi de mettre fin aux fonctions des ministres du Transport Rabi Majidi et des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi.

Dans un communiqué publié mardi à Tunis, la présidence de la République a indiqué que le Chef de l’Etat a chargé, la ministre de l’Equipement et de l’habitat Sarra Zaafrani Zenzri, de gérer le département du transport de manière provisoire. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir a été chargé de gérer, de manière provisoire, le ministère des Affaires culturelles.

Le Président de la République a nommé, le 24 janvier 2024, la nouvelle ministre de l’Economie et de la Planification, Fériel Ouerghi Sebeï et la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub. Il a nommé, également : -Lotfi Dhiab, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle – Samir Abdelhafidh, secrétaire d’État à l’Économie et à la planification chargé des petites et moyennes entreprises(PME). – Wael Chouchane, secrétaire d’État à l’Industrie, aux Mines et à l’Énergie chargé de la transition énergétique – Riadh Choued, secrétaire d’État à l’Emploi et à la Formation professionnelle chargé des entreprises citoyennes.

Saied a procédé le 30 janvier 2023, à un remaniement partiel du gouvernement en nommant Mohamed Ali Boughdiri, ministre de l’Éducation pour succéder à Fethi Slaouti, Abdel-Monêm Belaâti, ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche pour succéder à Mahmoud Elyes Hamza, selon un bref communiqué de la présidence de la République.

Ce remaniement ministériel et la nomination de Boughdiri et Belâati et le deuxième du genre après que le chef de l’État a mis fin aux fonctions de l’ancienne ministre du Commerce, Fadhila Rebhi, le 7 janvier 2023, le premier changement de gouvernement depuis l’annonce de sa composition en octobre 2021.