La Tunisie compte 2 espèces marines végétales et 15 espèces animales invasives, dont les mollusques et 3 crustacés, à savoir la Crevette mouchetée (Metapenaeus monoceros), le crabe (Libinia dubia) et le crabe bleu (Daeach), a fait savoir Olfa Ben Abdallah, maître assistante à l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) de Sfax, à l’occasion de la célébration de la Journée de la mer, à la Cité des sciences.

La première signalisation de la crevette mouchetée dans le Sud de la Tunisie remonte à 1994. Cette crevette s’est bien adaptée aux conditions environnementales du Golfe de Gabès, tandis que le crabe (Libinia Dubia) qui est originaire de l’atlantique a été signalé pour la première fois, en 1997, et est devenu abondant dans la partie Nord de Sfax, au niveau des zones les moins profondes.

Concernant la récente invasion (2014/2015) du crabe bleu, ce crabe indo-pacifique et le crabe (Libinia Dubia) ont un impact important, notamment sur la pêche artisanale. Ils causent des dégâts aux filets de pêche et altèrent la qualité des captures. Ces deux types de crabes pourraient aussi être un des facteurs qui sont l’origine du déclin observé au niveau de certains stocks marins et la baisse des prises notamment au Golfe de Gabès, d’après Olfa ben Abdallah.

Les invasions biologiques en Méditerranée sont dues essentiellement, à des introductions intentionnelles par l’homme ou accidentellement à cause de certains facteurs dont l’élargissement du canal du Suez (Egypte), le trafic maritime par les eaux de ballast mais aussi à travers l’Atlantique par le détroit de Gibraltar (Espagne) et le réchauffement climatique.

Ces espèces sont observées, depuis des siècles, au niveau de la Méditerranée et depuis longtemps, en Tunisie, mais une attention particulière leur a été accordée récemment en raison de leurs impacts négatifs importants.

phénomène, a-t-elle avancé, est plus accentué dans la région méditerranéenne orientale plus que la partie centrale ou occidentale.