Le Projet MedMPA Network Tunisie, qui vise à aider à la création d’aires marines protégées en Tunisie, se poursuivra jusqu’en septembre 2019, selon le responsable du programme maritime de WWF (Fonds mondial pour la nature), Soufiene Mahjoub.

La création d’un réseau écologique d’Aires Marine Protégées (AMP), représentatives de la diversité de la Méditerranée, écologiquement connectées et bien gérées est “une initiative commune entre la Commission Européenne (CE) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et mis en œuvre par le WWF Afrique du Nord”.

En Tunisie, le WWF supervise la création de l’Aire Marine et Côtière Protégée (AMCP) de Tabarka, en partenariat avec l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL), et favorise les synergies des actions de conservation avec l’Aire Marine Protégée voisine d’El Kala en Algérie.

En Libye, le WWF œuvre à renforcer les capacités des opérateurs libyen dans ce domaine, à travers la création d’une plateforme des associations libyennes actives dans le domaine de la protection de l’environnement maritime.

D’ici 2020, au moins 10% de la Méditerranée devraient être protégés. Tel est l’engagement que se sont donnés les pays Méditerranéens face aux objectifs d’Aichi de la Convention sur la Diversité Biologique et de la Convention de Barcelone.