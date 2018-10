Un mémorandum d’entente a été signé vendredi 28 septembre entre la Tunisie et l’Indonésie sur la mise en place d’un mécanisme de consultations bilatérales.

Cet accord a été signé par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, et son homologue indonésienne, Retno Marsudi, en marge de leur participation à New-York, à la cérémonie de lancement du “Code de conduite mondial pour un monde sans terrorisme”.

A cette occasion, les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale qui connaît une nouvelle dynamique particulièrement dans le domaine économique.

En marge de cette cérémonie, le chef de la diplomatie tunisienne s’est entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d’Irlande, Simon Conveney, et les ministres des Affaires étrangères de la Norvège, d’Azerbaïdjan, de Chypre et d’Autriche, respectivement Ine Marie Eriksen S?reide, Elmar Mamedyarov, Nikos Kristodoulides et Karin Kneissi.

Ces rencontres ont permis d’examiner l’évolution des relations de coopération bilatérale et les moyens de les développer, et d’échanger les vues au sujet des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le ministre des Affaires étrangères s’est également entretenu avec le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, Naceur Kamel. Cette rencontre a permis d’examiner l’évolution de la coopération constructive entre la Tunisie et cette organisation et les perspectives de son renforcement.