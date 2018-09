La communauté internationale assume une part de responsabilité dans le règlement politique des crises et la résolution pacifique des conflits. C’est ce qu’a souligné, vendredi 28 septembre, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, qui s’exprimant lors des travaux de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Jhinaoui a mis en avant le rôle important dévolu à l’organisation onusienne dans le rétablissement de la paix et de la stabilité ainsi que dans le renforcement des droits humains dans le monde.

Il a indiqué que la Tunisie, qui aspire à un siège non-permanent au Conseil de sécurité pour la période 2020-2021, réaffirme son attachement indéfectible à la Charte des Nations unies et au renforcement de la concertation pour résoudre tous les problèmes et conflits soumis au Conseil de sécurité.

Prononçant l’allocution de la Tunisie, le chef de la diplomatie a présenté les priorités de la Tunisie et ses positions vis-à-vis des questions internationales qui se posent en prévision des élections qui se dérouleront en juin 2019 à New-York.

Il a également réitéré les positions constantes de la Tunisie vis-à-vis des questions régionales et internationales de l’heure, évoquant notamment la cause palestinienne, le rapprochement inter-coréen, la crise en Libye, la guerre en Syrie et au Yémen.

Sur un autre plan, Jhinaoui a souligné les pas franchis par la Tunisie sur la voie de développement économique et ce en dépit d’une conjoncture extrêmement difficile, louant les efforts consentis en matière de de lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie tunisienne a évoqué, devant l’Assemblée générale des Nations unies, le dossier de la migration clandestine et les moyens d’y faire face, appelant la communauté internationale à s’attaquer aux racines du problème.