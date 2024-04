Le Représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies, Tarek Ladeb, a affirmé, samedi, à New York, l’engagement ferme de la Tunisie à défendre les intérêts du continent africain au sein de l’ONU et à contribuer à résoudre les différents défis liés à la paix, à la sécurité et au développement en Afrique.

Dans le cadre de sa participation à la réunion organisée samedi par la mission de l’Union africaine à New York, Ladeb a passé en revue les contributions de la Tunisie et ses initiatives en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021.

Il estime que ce groupe a constitué une base importante pour la coopération et la coordination et a contribué à donner de l’importance au rôle africain au sein du Conseil, à faire entendre la voix de l’Afrique et à mettre en lumière les défis auxquels le continent est confronté.

Le Représentant permanent de la Tunisie a également souligné le souci de la Tunisie d’aider à la recherche de solutions aux questions africaines et de contribuer aux efforts visant à renforcer la coopération entre le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, et à consacrer le principe des “solutions africaines aux défis africains”.

Il a, en outre, souligné l’importance majeure accordée par la Tunisie aux questions africaines examinées par le Conseil de sécurité.

M. Ladeb a, dans ce sens, réitéré la détermination de la Tunisie à soutenir les efforts visant à réaliser la paix, la stabilité et le développement en Afrique, et à chercher à résoudre les conflits de manière pacifique, en particulier sous l’égide de l’ONU, de l’Union africaine et des organisations régionales concernées.

La Tunisie avait été élue, en juin 2019, par l’Assemblée générale des Nations unies à New York membre non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021 avec 191 voix sur un total de 193 pays membres de l’organisation onusienne.

Elle a été élue à ce poste pour la quatrième fois.

Les précédents mandats au cours desquels la Tunisie a occupé le poste de membre non permanent sont les suivants : 1959-1960, 1980-1981, 2000-2001.