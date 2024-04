Editions Arabesques- “Ce qui se passe est terrible” : une version française d’après l’oeuvre de Ziad Kaj

Les Editions Arabesques ont annoncé la parution de la traduction en français par l’auteure Jouda Bouattour, du récit réaliste et du témoignage bouleversant du massacre de Sabra et Chatila en 1982, écrit par Ziad Kaj, sous le titre «Ce qui se passe est terrible”.

Publiée en 2020 par Dar Nelson Publishing à Beirut, cette oeuvre poignante, écrit la maison d’édition Arabesques, est désormais disponible pour le lectorat francophone, lui permettant de plonger dans cette histoire bouleversante et de comprendre les implications profondes de cet événement à travers un témoignage sur la lutte pour l’avenir et l’espoir dans un monde marqué par la violence et la privation.

Le récit relate l’histoire de Ghassan, un réfugié vivant au Liban, confronté à la réalité difficile des camps de réfugiés. Alors que la campagne “pour qu’on n’oublie pas Sabra et Chatila” continue de commémorer chaque année le massacre du 16 Septembre, son histoire met en lumière les défis et les espoirs de ceux qui vivent dans ces conditions difficiles.

Ce nouveau livre grand format en 211 pages est disponible en commande via la librairie en ligne Bookspace sur le lien suivant httpss://bookspace.tn/fr/accueil/1494-ce-qui-se-passe-est-terrible-un-r%C3%A9cit-r%C3%A9aliste-du-massacre-de-sabra-et-chatila-1982.html