Le ministère des Technologies de la communication a octroyé, récemment, le Certificat de labellisation «Fournisseur de services informatiques en nuage national» (N-Cloud) à la société «Focus Technology Solutions ».

Ce certificat est délivré après l’achèvement de l’examen du dossier de ladite société par la commission technique créée par l’Agence nationale de Cybersécurité (ANCS), et ce, dans le cadre de l’application du décret n°7 du 2023 du 11 mars 2023 relatif à la cybersécurité.

Il s’inscrit, également, dans le cadre de la concrétisation des décisions du ministre des technologies de la communication du 13 septembre 2023, fixant les procédures et les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du label « Fournisseur de services informatiques en nuage gouvernemental (G-cloud) » et du label « Fournisseur de services informatiques en nuage national (N-cloud) ».

Le 5 avril 2024, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Naji, avait octroyé, le premier Certificat de labellisation «Fournisseur de services informatiques en nuage national» (N-Cloud) à la société IT Next Step.

Il convient de noter que le département des Technologies de la communication avait élaboré, en 2023, une politique nationale de cloud computing, basée sur le lancement d’un système d’octroi de labels de confiance numérique.

L’Agence nationale de Cybersécurité (ANCS) avait publié un référentiel de labellisation pour l’octroi de ces deux labels, afin de permettre aux entreprises publiques d’organiser le G-cloud, le N-cloud, et l’hébergement des données et des systèmes sensibles, lesquels nécessitent un niveau important de cybersécurité.