Les réserves en eau des barrages ont baissé de 16,9%, pour s’établir à 839,815 millions de mètres cubes (m3), à la date du 12 avril courant, contre une moyenne enregistrée, à la même date, les trois dernières années de 1 010,755 millions de m3, selon la situation hydraulique des barrages publiée, samedi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

En volume, le déficit est de l’ordre de 170,940 millions de m3. Pour ce qui est du taux de remplissage des barrages à la même date, il s’élève à 36,3%, provenant essentiellement des barrages du Nord (43,7%).

Selon la répartition des stocks entre les principaux barrages, les taux de remplissage les plus élevés sont enregistrés au barrage de Bouhertma (64%) avec des quantités d’eau collectées de 71,378 millions de m3, ensuite dans les barrages de Sidi El Barrak (47%), avec des réserves de 133,470 millions de m3 et de Sidi Salem ( 41%), avec des réserves de 240,143 millions de m3.

Il y a, également, les barrages de Sejnene (31%) avec des réserves de 41,204 millions de m3, Bir Mcherga (29%) avec un stock de 12,030 millions de m3, Joumine (27%), avec des réserves de 32,298 millions de m3, Siliana (23%), avec 7,055 millions de m3 et Sidi Saâd (20%), avec des réserves de 27,273 millions de m3.

Les taux de remplissage les moins élevés sont enregistrés dans les barrages de Mellègue (17%) avec des réserves de 8,671 millions de m3, et de Nebhana (4%), avec des réserves de 2,568 millions de m3.

Pour les petits barrages, le taux de remplissage a dépassé les 90% dans les barrages de Barbara (98,7%) et Zarga (94,5%) et les 70% dans les barrages Moula (78,9%) et Gamgoum (76,2%).

S’agissant des apports globaux dans les barrages, durant la saison actuelle, ils sont de l’ordre de 605,610 millions de m3, par rapport à une moyenne de la période de 1 556,576 millions de m3, soit une baisse de 950,966 millions de m3.

Enfin, jusqu’au 12 avril, le total de l’approvisionnement en eau du lac Ichkeul durant la saison actuelle s’élève à 1,187 million de m3 contre un total de 0,261 million de m3 durant la saison précédente à la même date.