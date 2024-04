La startup tunisienne, Clusterlab, entreprise innovante née en Tunisie et basée aux Emirats Arabes unis, vient de lever 600 millions de dollars pour faire progresser la technologie de l’Intelligence artificielle arabe.

Clusterwlab a levé ce montant lors d’un cycle de financement de pré-amorçage auprès de Karim Beguir, cofondateur et PDG de la société tunisienne. InstaDeep, et d’autres investisseurs régionaux.

Ce montant a été attribué à Clusterlab pour son application de résumé de livres audio en arabe, Reedz, va aider la startup à accélérer ses efforts de recherche et de développement, en se concentrant sur l’avancement de ses grands modèles linguistiques (LLM) de nouvelle génération. Les grands modèles de langage (LLM) étant des modèles d’apprentissage automatique capables de comprendre et de générer des textes en langage humain.

L’avancement potentiel de ces modèles linguistiques devrait améliorer les capacités de traitement du langage naturel (NLP) de l’entreprise, lui permettant d’améliorer l’expérience utilisateur au sein de ses produits basés sur l’IA, tels que Reedz, une application mobile qui fournit des résumés de livres audio, et Elm. , une application d’apprentissage basée sur l’IA.

Ce développement marque un progrès significatif pour Clusterlab, dont la mission est de réimaginer la façon dont le contenu arabe est créé et consommé en utilisant la puissance de ces modèles pour le rendre plus accessible et plus attrayant pour tous ses utilisateurs à travers le monde.

Co-fondé en Tunisie par Haithem Kchaou (PDG) et Chehir Dhaouadi (CTO) en 2020, ClusterLab propose des technologies d’intelligence artificielle (IA) et de langage naturel (NLP). La société d’IA revendique son engagement à utiliser l’IA pour le progrès sociétal et éducatif.

ABS