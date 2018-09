“Nos prévisions tablent sur une croissance de 10% des activités de Tunisair à la fin de l’année 2018, soit 3,9 millions de passagers transportés contre 3,5 millions en 2017”, a déclaré le directeur général adjoint commercial de Tunisair, Ali Miaoui.

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion du 70ème anniversaire de la compagnie aérienne nationale, au Salon du tourisme “Iftm Top Resa” à Paris, le responsable a indiqué qu’une évolution du chiffre d’affaires de pratiquement 22% est prévue à la fin de l’année en cours pour atteindre 1 500 MD en 2018 contre 1300 MD en 2017. “Le coefficient de remplissage devrait être stabilisé alors que la part de marché baisserait à cause de l’introduction de nouvelles compagnies”, a-t-il noté.

Au cours de la saison estivale, l’activité de Tunisair a enregistré une croissance de presque 8% suite à la reprise de l’activité touristique et au trafic de la communauté tunisienne à l’étranger.

Evoquant le problème des retards, Miaoui a souligné que 20.000 réclamations ont été enregistrées depuis janvier contre 8.000 en 2017. Des retards récurrents des vols, notamment à l’aéroport Tunis Carthage, ont été enregistrés à cause de l’âge moyen de la flotte, de la vétusté du matériel au niveau de Handling, de la limitation de l’infrastructure de l’aéroport Tunis-Carthage et de la restructuration financière de la compagnie qui est en cours.

Pour le responsable, le niveau de ponctualité de Tunisair sera atteint au bout des deux prochaines années avec les nouvelles acquisitions et le plan de restructuration sociale.

De son côté, le directeur général de Tunisair France, Hamza Louati, a rappelé qu’une nouvelle ligne aérienne Lyon/Tozeur/Lyon sera opérationnelle à partir du mois d’octobre.

S’agissant du bilan de l’activité de la compagnie sur le marché français, le responsable a affirmé qu’en janvier et août 2018, Tunisair a transporté plus d’un million de passagers. Le trafic régulier connaît une croissance de plus de 9,5% par rapport à 2017, a-t-il encore précisé.

“Notre objectif pour 2020 est d’atteindre 200 vols par semaine”, souligne le DG de Tunisair France.

La 40ème édition de l'”IFTM Top Resa” se tient du 25 au 28 septembre à Paris. Ce rendez-vous annuel réunit 32.480 professionnels du tourisme qui viennent à la rencontre des 1.680 marques exposantes : offices de tourisme, compagnies aériennes et groupes hôteliers.