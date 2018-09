Les participants au 9e Forum international ONG-UNESCO ont appelé, mercredi, à la nécessité de mettre en place une stratégie commune afin de promouvoir le rôle des migrants dans le développement économique.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’association internationale des éducateurs de la paix et chaire UNesco des droits de l’homme de l’Université Nationale Autonomie de Mexico a souligné qu’il est impératif de préserver les droits des migrants et leurs fournir les attributs d’une vie décente pour qu’ils puissent contribuer au développement économique.

Elle a appelé à la nécessité de changer les idées reçues et préjugés sur les migrants.

De son côté, la représentante de la fondation de l’Asie du Sud, France Marquet a indiqué que plusieurs pays ne valorisent pas le rôle que jouent les migrants dans le développement de l’économie, pointant les partis d’extrême droite qui ont tendance à les stigmatiser.

Elle a jugé indispensable d’intensifier les sessions de formation destinés aux journalistes et à la société civile afin de changer les idées véhiculées sur les migrants.

Organisé dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ce forum vise à identifier des exemples concrets de bonnes pratiques et des perspectives de terrain dans les domaines de la protection, de l’accueil et de l’inclusion des migrants et des réfugiés, selon une note conceptuelle du comité de Liaison ONG UNESCO.

Il vise aussi à analyser et proposer des orientations globales sur la gestion des transformations sociales dans les sociétés des pays d’origine, de transit et de destination.

Il s’agit également de contribuer aux débats théoriques afin de changer les regards sur la migration mondiale, de développer des projets pilotes et un guide de bonne pratique

Le thème choisi pour cette 9e édition rejoint les objectifs de l’UNESCO en matière de migrations ainsi que l’action de l’Organisation afin de contribuer à “transformer notre monde par le biais du développement durable”, indique l’organisation onusienne sur son site.