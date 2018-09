La bourse de Tunis a débuté, la séance de mercredi, sur une note quasi stable, le Tunindex a légèrement reculé de 0,03% à 7 836,253 points, dans un volume d’affaires de 1,243 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre MPBS grimpe de 5,31 % à 3,37 D, suivi par les titres MODERN LEASING et TPR qui ont augmenté respectivement de 2,50 % et 2,06 % à 3,28 D et 4,95 D.

A la baisse, le titre CELLCOM a reculé de 4 % à 1,44 D tout comme les titres SIMPAR et CEREALIS qui ont reculé de 2,98 % et 2,97% à 28,23 D et 4,56D.