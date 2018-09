La commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes dans le gouvernorat de Sousse a crée une cellule de crise au siège du gouvernorat et ouvert un numéro téléphonique spécial (73 201 905) ajouté aux autres lignes disponibles (198, 197, 193, 190, 194), en prévision de perturbations climatiques et de fortes précipitations attendues à partir de mardi soir.

Selon les prévisions, les pluies devraient toucher la région du Sahel et du Sud est, estimées de 20 à 60 millimètres pendant la journée de mercredi.

La commission a décidé par ailleurs de mettre tous ses engins et voitures administratives 4X4 à la disposition, si besoin, des régions susceptibles de pâtir des perturbations climatiques tout en maintenant les commissions locales d’organisation des secours en état de mobilisation permanente.

La commission régionale a appelé tous les citoyens dans les différentes délégations de la région de faire preuve de prudence, les automobilistes à ne pas prendre de risques, au niveau notamment des croisements des oueds, et à éviter de garer leurs véhicules dans les endroits de concentration des eaux et des pentes.

Un appel a été lancé également aux composantes de la société civile et aux citoyens pour soutenir les efforts au niveau régional et consolider l’élan de solidarité avec les habitants.

Ces mesures interviennent après deux jours des inondations qui ont dévastés le Cap Bon, provoquant des dégâts matériels considérables et causant la mort de six personnes.