La Reconversion, notion phare introduite par le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle, le CORP, depuis son ouverture en septembre 2015, continue à faire ses preuves et à s’ancrer comme une alternative majeure dans le paysage tunisien.

Preuve de ce succès, une cérémonie de certification a été organisée le jeudi 20 septembre 2018 à l’hôtel Mövenpick Sousse au profit de 48 jeunes ayant bénéficié d’une reconversion professionnelle leur permettant un placement en entreprise. Cet événement couronne également un partenariat solide entre l’AHK Tunisie, la GIZ Tunisie et l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, l’ANETI. En effet, moins de deux semaines après la signature d’une convention de partenariat public privé entre l’ANETI et le CORP, les actions sur terrain sont déjà présentes et donne des résultats concrets.

Ces actions de reconversion ont touché trois métiers différents, à savoir : Community Manager, Chargé d’Affaires et Assistant Comptable. Rappelons que depuis le lancement du CORP en 2015, pas moins de 260 candidats ont suivi une formation de reconversion professionnelle, dont 231 ont été placés en entreprise, soit un taux de placement avoisinant les 90%.

Ce succès de la reconversion professionnelle en Tunisie traduit la nécessité d’agir sur un changement des mentalités de permettre aux jeunes tunisiens d’acquérir des notions aussi importantes que la flexibilité ou la polyvalence afin de mieux faire face aux défis du marché tunisien en 2018.