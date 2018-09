La ville de Tunis abrite, du 24 au 28 septembre 2018, la conférence de l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM) qui débattra de la décentralisation, de la gouvernance et du développement local urbain.

Cette conférence se tient dans le cadre d’une initiative méditerranéenne, lancée en 2012, avec pour objet de mettre en place un dispositif d’échange d’expériences, d’expertises et de formation des fonctionnaires territoriaux de pays riverains de la Méditerranée.

Elle réunira des participants de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, d’Albanie et des représentants des agences de coopération et de développement internationales et méditerranéennes, lit-on dans un communiqué de la Mairie de Tunis.

Des ateliers de travail et de réflexion se tiendront à cette occasion ainsi que l’organisation de visites de terrain. Une table ronde réunissant les maires du grand Tunis se déroulera à la fin des travaux de la conférence pour promouvoir la coopération intermunicipale.

Assisteront à l’ouverture des travaux de la conférence le Maire de Tunis, le ministre de l’Habitat, l’ambassadeur de France à Tunis et le directeur de l’AVITEM.