La Bourse de Tunis clôture la séance de ce vendredi 21 septembre 2018 dans le rouge, le Tunindex a enregistré une baisse de 0,67% à 7.815.44 points dans un faible volume d’affaire de 5.815 MTND.

Le titre BIAT affiche le plus gros volume de la séance, mobilisant 0,811MTND, clôturant la séance à 15,051 TND, soit une dégradation de 1,62% .

A la hausse Le titre MONOPRIX s’accorde la plus forte hausse de 2,63 % à 1,90TND, suivi par le titre CITY CARS qui a gagné 1,94 % à 11,01 TND . le titre GIF FILTER grignote 1,70 % finissant la séance à 1,19TND.

Dans le vert, le titre STAR s’est apprécié de 1,60% à 137,98 TND, suivi par le titre UADH qui s’est monnayé à 1,57 TND, soit un accroissement de 1,29%.

Le titre SOPAT s’est placé en lanterne rouge en perdant 5,71 % à 1,98 TND suivi par les titres TELNET et CEREALIS qui ont dévissé respectivement de 3,43 % et 2,89% à 9,27 TND et 4,70 TND.

Dans le même sillage , le titre ICF chute de 2,88% à 101 T ND suivi par le titre SERVICOM qui a baissé de 2,87% clôturant la séance à 1,69TND .