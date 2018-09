Au cours des huit mois 2018, les investissements industriels déclarés ont enregistré une hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2017 pour s’établir à 2,56 milliards de dinars.

Selon les données du ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), le nombre d’emplois à créer a progressé de 2,4% à 41.118.

De même, les investissements étrangers et à participation étrangère ont augmenté de 51,4% (soit une hausse de 3% en nombre de projets et de 23,3% en nombre d’emplois).

Les investissements destinés totalement à l’export ont crû de 89%, soit une hausse de 17,5% en nombre de projets et 21% en nombre d’emplois.

Les investissements déclarés dans le secteur ICC ont triplé

Les investissements déclarés dans le secteur des industries du cuir et de la chaussure (ICC) ont connu, au cours des huit mois 2018, une croissance de 272,7% par rapport à la même période de 2017 pour atteindre 29,4 MDT, suite notamment à la déclaration de création d’une tannerie d’une valeur de 18,8 MDT.

Les investissements des industries chimiques ont, quant à eux, progressé de 39,2% pour se situer à 278,5 MDT suite à la déclaration de l’extension d’une unité d’exportation totale de l’industrie des pipelines et de la création de l’unité de fabrication de médicaments…

Idem pour les investissements déclarés dans le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (IMCCV) qui ont crû, au cours des huit mois 2018, de 16,2% (428,6 MDT contre 369 MDT), et ceux dans les industries mécaniques et électriques (IME) avec une progression de 5% suite, essentiellement, à l’extension de l’unité de fabrication de fils et câbles électroniques (97,9 MDT) et à l’extension d’une unité totalement exportatrice de fabrication de ressorts lames (50 MDT).

En revanche, les investissements déclarés dans le secteur des industries agroalimentaires (IA) ont baissé de 22,8%, passant de 892,7 MDT à 689 MDT.

Il en est de même pour le secteur des industries du textile et de l’habillement (TH) dont les investissements ont diminué, durant cette période, de 15,7% avec 77,7 MDT.

Progression des exportations industrielles de 21,2%

Les exportations du secteur industriel, durant les huit premiers mois 2018, ont augmenté de 21,2%, passant de 19,6 milliards de dinars à 23,7 milliards de dinars.

Cette hausse est due, essentiellement, à la progression des IA de 82,7%, des matériaux de constructions de la céramique et du Verre (26,3%), des industries chimiques de 7,4%, des industries du textile et de l’habillement(17,8%), des industries du cuir et de la chaussure (22,8%) et des industries diverses de 23,8%.

Par contre, les investissements déclarés dans les secteurs des services ont régressé, pendant les huit premiers mois 2018, de 32,4% pour atteindre 991,9 MDT.