L’investissement déclaré dans le secteur industriel a régressé de 22,5%, entre le 1e quatrième trimestre 2020 et premier trimestre de 2021, à 908,2 millions de dinars (MDT), selon les dernières statistiques publiées par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

L’APII souligne que 59% des investissements déclarés durant les quatre premiers mois de l’année 2021 s’inscrivent dans le cadre des projets d’extension et de renouvellement de matériel. Et le nombre de projets déclarés a augmenté de 26,7%, à 1 252 projets, en avril 2021. Ces projets permettront la création de 17 289 postes d’emplois (contre 16 905 emplois créés durant les quatre premiers mois de l’année dernière).

Cependant, l’APII souligne que certaines activités ont connu une hausse remarquable au niveau des investissements déclarés. C’est le cas des secteurs des industries du textile et de l’habillement (+109%), des industries agroalimentaires (+69%) et des industries chimiques (+13%).

En revanche, les intentions d’investissement dans d’autres filières ont baissé, notamment dans les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (-74%), du cuir et de la chaussure (-47,6%), les industries diverses (-47%) et celles mécaniques et électroniques (-42%).

Par ailleurs, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une augmentation de 59,8%, à 383,7 millions de dinars (MDT).

Par contre, les investissements destinés aux industries dont la production est orientée vers le marché local, ils ont enregistré une baisse de 43,7%, pour ne pas dépasser les 524,5 MDT, à fin avril 2021.

L’APII fait savoir que les investissements de 100 MDT et plus ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du secteur industriel, estimant que “la prise en compte de ces rares projets biaiserait les tendances”.