Le taux de réalisation des grands projets industriels déclarés pour la période 2020-2023, a atteint 67,7%, selon les résultats d’une enquête, publiés, lundi, par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Et de préciser que l’enquête a été réalisée sur la base de 371 projets représentant un investissement déclaré de 4 242 MD et un nombre d’emplois de 38 687 postes.

Toujours selon l’APII, l’enquête de suivi concerne les projets de 5 MD et plus déclarés en 2023 outre les projets de 5 MD et plus déclarés durant la période 2020-2022 (en cours de réalisation lors de l’enquête précédente).

Pour les projets d’extensions, ils représentent 80% de l’investissement réalisé, soit 1448,7 MD et 89% de l’emploi réalisé, à savoir 13401.

L’enquête a indiqué que les projets totalement exportateurs ont permis la réalisation de 929,8 MD d’investissement, soit 51% du volume total des investissements réalisés.

« Les tunisiens offrent les meilleurs taux de création en termes d’investissement (57%) et d’emplois (50,5%) du total des réalisations », a fait savoir la même source.

En termes d’investissement réalisé par rapport au total des réalisations, les plus grandes parts reviennent aux secteurs IME (29%), IAA (25,6%) et ID (19,4%).

En termes d’emplois, l’enquête a noté que les secteurs les plus générateurs d’emplois sont les industries du textile, de l’habillement, du cuir (ITHC) (38,8 %).

Par ailleurs, l’enquête de suivi des grands projets 2020-2023 de l’APII a précisé que les taux de réalisation enregistrés pour les investissements et le nombre d’emploi sont respectivement de 42,9% et 39%.