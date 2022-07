Quinze projets d’investissement (Coût investissement > 15 MDT) d’une enveloppe d’investissement cumulé de 2,231 milliards de dinars, ont été déclarés auprès de l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), durant les 6 premiers mois de 2022, soit une hausse de 180% en termes d’investissement qui s’explique par la déclaration d’un projet de cimenterie pour un coût d’investissement conséquent de 950 millions de dinars durant le mois de mars 2022.

Abstraction faite de cette opération d’investissement, les investissements déclarés jusqu’au mois de mai 2022 auraient enregistré une hausse de 118%, indiquent les données de la TIA arrêtées au 30 juin 2022.

Les investissements déclarés permettront la création de 4295 postes d’emploi.

Ces investissements se répartissent entre 9 projets de création (64%) avec un coût d’investissement de 834,01 MDT et 3016 postes d’emplois à créer et 5 projets d’extension (36%) avec un coût d’investissement de 447,88 MDT et 979 postes d’emplois à créer.

Le volume des investissements générés par les opérations de création est nettement supérieur à celui des opérations d’extension, ce qui dénote un signe positif par rapport à la nature des investissements déclarés.

Répartition des projets par secteur…

Les projets d’investissement déclarés sont répartis comme suit: industrie (7 projets d’une enveloppe globale de 500,77 MDT et 3 021 emplois à créer), agriculture (1 projet d’une enveloppe de 51,4 MDT et 103 emplois à créer), énergies renouvelables (2 projets d’une enveloppe de 315,84 MDT et 68 emplois à créer), services (3 projets d’une enveloppe de 319,09 MDT et 603 emplois à créer) et tourisme (1 projet de 94 MDT et 200 emplois à créer).

Une analyse plus détaillée des investissements industriels déclarés révèle des parts importantes des projets au niveau des Industries mécaniques et électriques (61%), suivi des Industries agroalimentaires (35%). En revanche, le secteur des Industries mécaniques accapare la part la plus importante (88%) au niveau de la création d’emploi.

Sur l’ensemble des projets déclarés, 6 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 379,32 MDT permettant la création de 2 838 emplois et 8 projets sont déclarés sous le régime autre que totalement exportateur avec un coût d’investissement de 901,78 MDT permettant la création de 1 157 postes d’emplois.

… par gouvernorats

Les 14 projets d’investissement déclarés couvrent 12 gouvernorats. 21% des projets déclarés sont implantés dans les zones de développement régional avec une enveloppe de 382,66 MD permettant ainsi la création de 702 postes emplois soit 18% du nombre total de postes d’emplois à créer.

Parmi les projets d’investissement déclarés auprès de la TIA durant les 6 premiers mois 2022, 9 comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 970,5 MDT soit 71% des investissements déclarés (3 323 postes d’emplois).

Les Projets d’Intérêt National (PIN : Coût investissement >=50 MDT ou Postes d’emploi >=500) représentent 64% du nombre de projets déclarés avec un volume d’investissement global de 1,041 milliard de dinars, soit 81% du total d’investissement déclaré. Ces projets permettront la création de 3 519 postes d’emploi, soit 88% de l’emploi déclaré.