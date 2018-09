Vieillissement de la population, épuisement des ressources de la planète, intelligence artificielle, mobilité accrue des véhicules autonomes.

À l’occasion du salon ALL4PACK Paris qui se déroule du 26 au 29 novembre prochain à Paris-Nord Villepinte, 23 designers de 16 pays d’Europe et du Maghreb ont été interrogé afin de connaitre leur point de vue sur les défis qui attendent le secteur de l’emballage.

Suite à leurs réflexions, 1 058 consommateurs français ont été interrogés par l’institut de sondage YouGov afin de comprendre leurs attentes concernant les futures innovations du secteur. Il en ressort les contours des défis majeurs qui nous conduiront vers 2050 et la révolution de l’emballage…

1- LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Des emballages plus lisibles seront indispensables ! Passé le cap de la quarantaine, les problèmes de vue apparaissent et s’accentuent au fil du temps.

A cela s’ajoute la volonté des consommateurs de disposer d’emballages plus faciles à ouvrir et à refermer.

41% des consommateurs français estiment que la lisibilité du packaging n’est pas adéquate et que l’amélioration de l’ouverture et la fermeture des emballages est un sujet à prendre en compte

2- L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES DE LA PLANÈTE

L’éducation des citoyens reste la meilleure solution pour diffuser les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement. On remarque néanmoins que c’est encore loin d’être suffisant de nos jours…

Les Français interrogés appellent désormais à plus d’obligation et plus d’incitation ! Ils souhaitent l’interdiction des emballages non recyclables ainsi que le suremballage.

39% des français souhaitent interdire le suremballage et les emballages non recyclables

3- LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Cette avancée technologique devrait permettre de rendre les emballages plus responsables. En effet, pour les Millenials français, l’intelligence artificielle fait sens si elle aide à mieux trier et recycler les emballages usagés. Tout cela dans le but de limiter le gaspillage.

Des ambitions qui permettraient de rendre utile l’évolution vers l’emballage intelligent.

42% des consommateurs français perçoivent l’intelligence artificielle comme opportunité de bénéfices économiques : limiter le gaspillage en alertant le consommateur sur les dates de péremptions

des consommateurs français perçoivent l’intelligence artificielle comme opportunité de bénéfices économiques : limiter le gaspillage en alertant le consommateur sur les dates de péremptions 40% considèrent qu’il y aura également des bénéfices écologiques en aidant les populations au tri des emballages usagés

4- LA MOBILITÉ ACCRUE DANS DES VÉHICULES AUTONOMES JUSQUE DANS L’ESPACE

En voyage, plus qu’à leur domicile, il semblerait que les emballages doivent être encore plus faciles à recycler et plus faciles à ouvrir et à refermer sans le moindre risque de fuite.

Des attentes claires qui soulignent une fois de plus l’importance de la parfaite fonctionnalité d’usage de l’emballage et sa capacité à « disparaître facilement » vers le recyclage.

40% des répondants souhaitent améliorer la gestion de l’emballage après utilisation

des répondants souhaitent améliorer la gestion de l’emballage après utilisation 34% plébiscitent l’amélioration de l’ouverture et de la fermeture entre deux usages des emballages

Le secteur de l’emballage est en pleine et constante mutation. A cause, ou grâce, aux innovations dans l’intelligence artificielle ou les nouveaux modes de mobilité, les emballages resteront au-devant de la scène mais seront, à coup sûr, plus respectueux de l’environnement et de la personne. C’est en tout cas la volonté qui ressort de cette double étude : changer ce qui est actuellement proposé aux consommateurs.

© Étude réalisée par YouGov pour le Salon ALL4PACK Paris– Groupe COMEXPOSIUM

© Étude réalisée en partenariat avec l’EPDA par Fabrice PELTIER pour le Salon ALL4PACK Paris– Groupe COMEXPOSIUM