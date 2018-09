Les préparatifs de la visite du président de la République, Béji Caïd Essebsi, le 11 novembre 2018 à Paris, pour prendre part aux festivités du centenaire de l’armistice de 1918 marquant la fin de la Première Guerre mondiale et au Congrès de Paris pour la paix, a été au centre d’un entretien, mardi 18 septembre, du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, avec l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor. C’est ce qu’indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’entretien a également porté sur les “relations tuniso-françaises et les prochaines échéances bilatérales” ainsi que sur les résultats de la visite d’Etat du président français Emmanuel Macro en Tunisie, les 31 janvier et 1er février 2018, et notamment la prochaine réunion de la Commission de mise en vigueur des accords conclus entre les deux pays au niveau des ministres des affaires étrangères, en prévision de la prochaine visite officielle en Tunisie du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, les 21 et 22 octobre, ajoute le communiqué.

Khemaies Jhinaoui a mis l’accent lors de cet entretien sur “les relations privilégiées tuniso-françaises”, réaffirmant la volonté de la Tunisie de les “renforcer au niveau bilatéral et multilatéral dans le cadre du partenariat avec l’Union Européenne”.

De son côté, le diplomate français a réitéré le souci de son pays “d’impulser la coopération bilatérale dans tous les domaines”.