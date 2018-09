La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi 14 septembre 2018 sur une note négative, avec une baisse du Tunindex de 0,37%, à 7.948,46 points dans un volume d’échanges de 5,722 MDT.

Le titre DELICE HOLDING a réalisé le plus gros volume de la journée, drainant 1,234 MDT pour s’échanger à 17,300 D, soit une baisse de 1,08%, selon MCP.

A la hausse, le titre SIPHAT grimpe de 5,86% à 4,87 D; le titre SOTIPAPIER s’est bonifié de 4% à 5,20 D; EURO-CYCLES a progressé de 3,85%, clôturant la séance à 20,77 D.

Dans le vert, le titre SIMPAR s’est apprécié de 2,76% à 32,73 D, suivi par le titre ELECTROSTAR qui s’est monnayé à 1,93 D, soit une montée de 2,65%.

Le titre SOTRAPIL s’est placé en lanterne rouge en reculant de 2,94% à 16,45 D; les titres SOTETEL et TUNINVEST ont dévissé respectivement de 2,90% et 2,63% à 3,34 D et 6,65 D.

Pour sa part, CELLCOM chute de 2,56%; idem pour le titre ICF qui a baissé de 2,49%, à 116.50 D.