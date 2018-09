Abdessatar Mabkhout, expert-comptable et membre de PricewaterhouseCoopers Tunisie, vient de nous quitter.

Décédé ce 13 septembre 2018 à la suite d’une longue maladie, Abdessatar Mabkhout est un expert-comptable, consultant, universitaire et membre du bureau PWC Tunisie avec ses compagnons de route depuis toujours, Ahmed Belaifa et Abderrahman Fendri.

Feu Abdessatar Mabkhout est connu pour son franc parler et son combat pour la transparence financière et la bonne gouvernance des entreprises. Il est également connu pour être un fervent supporter et dirigeant de l’Espérance sportive de Tunisie, dont il pilotait la transformation dans le cadre du projet “Espérance 2019”.

Nos sincères condoléances à sa famille, ses confrères et ses amis.