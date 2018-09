La Tunisie abritera pour la première fois les Débats du Programme international pour le développement de la communication IPDCtalks 2018, qui se tiendront, le 27 septembre 2018 à la cité de la culture de Tunis, à l’occasion de la Journée mondiale de l’accès à l’information.

Placés sous le signe ” les meilleures lois et pratiques pour des sociétés ouvertes : favoriser le développement durable grâce à l’accès à l’information “, ces Débats plancheront sur un ensemble de questions inhérentes au programme de développement durable à l’horizon de 2030 adopté en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré le coordinateur des projets sur l’accès à l’information au bureau de l’UNESCO de Tunis Nejib Mokni dans un entretien accordé à l’agence TAP.

Selon lui, ce programme vise à garantir un avenir meilleur et durable à tous les peuples de la planète. Il s’agit, a-t-il expliqué, de relever les principaux défis qui se dressent devant le monde, en l’occurrence la pauvreté, l’inégalité, le changement climatique, la dégradation de l’environnement, la paix et la justice.

Le programme de développement durable à l’horizon de 2030 s’est fixé 17 objectifs axés sur 5 thèmes : les gens, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat, a-t-il souligné.

Ce programme, a-t-il ajouté, comporte 169 points centrés sur les trois axes du développement durable en l’occurrence, la croissance économique, l’intégration sociale et la protection de l’environnement en plus de nouveaux domaines inhérents à la justice, à la paix et à la bonne gouvernance.

Aux côtés de la gouvernance et de la transparence, la réalisation des objectifs du développement durable est tributaire de l’accès à l’information, a expliqué Mokni, affirmant que ces objectifs ne peuvent être réalisés en l’absence de ces conditions.

Les Débats du Programme international pour le développement de la communication (IPDCtalks) 2018 seront inaugurés en présence du ministre de la Culture Mohamed Zinelabidine, du directeur général adjoint de l’UNESCO, Moez Chackchouk, et du président de l’Instance d’accès à l’information Imed Hazgui.

Le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, sera présent à la clôture.

Selon Mokni, les interventions seront assurées par des experts de plusieurs pays tels que la Colombie, la France, la Tunisie, l’Afrique du Sud, l’Australie, les Etats-Unis et le Kenya, dont notamment la journaliste yéménite Tawakol Kerman, prix Nobel de la paix 2011.