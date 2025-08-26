Le Conseil de Presse a affirmé dans une Déclaration publiée mardi que l’accès à l’information est un droit constitutionnel et inviolable, appelant les médias publics et privés, à y adhérer pleinement et explicitement.

Le Conseil a dit suivre avec” inquiétude l’absence de couverture médiatique qui a accompagné d’importants événements nationaux, notamment les récentes manifestations organisées par l’opposition, des organisations de la société civile, l’Union générale tunisienne du travail et des associations citoyennes dans plusieurs régions du pays ».

Pour le Conseil, ” une absence quasi totale de couverture de ces événements a été constatée dans plusieurs médias publics et privés. »

Le Conseil estime que l’absence de couverture des événements nationaux ou leur traitement sélectif décrédibilise les médias et ouvre la voie à la propagation des rumeurs et des fausses informations sur les réseaux sociaux.

Tout en soulignant l’importance de respecter les normes professionnelles et éthiques de la couverture médiatique, le Conseil a rappelé la responsabilité de l’Etat, des propriétaires des médias, de la société civile et des journalistes dans la production d’un contenu médiatique objectif représentant la diversité des avis et des faits et répondant aux aspirations du public.

Il a aussi appelé les journalistes à préserver leur indépendance professionnelle, à activer les mécanismes d’autorégulation et à respecter le code de déontologie professionnelle face à toute pression ou tentative de manipulation.

Réagissant à la décision de fermeture du siège l’Instance d’accès à l’information et au gel des activités de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, le Conseil de Presse a mis l’accent sur le droit public à l’accès à l’information et sur le renforcement du principe de la transparence et la redevabilité.

Il a aussi souligné l’importance de la régulation de la scène audiovisuelle afin de lutter contre le chaos médiatique actuel.

Le Conseil a mis en garde dans ce contexte contre “les dangers de la propagation d’atelier de formation rapide pour devenir journaliste et la présence dans l’environnement professionnel d’intrus”.