Si l’on en croit le site lesechos.fr, le quintuple ballon d’or européen, Cristiano Ronaldo dit “CR7“ serait en train de construire un hôtel de luxe dans la capitale française, Paris. Le sixième, et il ouvrira ses portes en 2021. Pour ce faire, le Portugais natif de l’île de Madère ne lésine pas sur les moyens : 60 millions d’euros d’investissement, en association avec le groupe hôtelier Pestana.

En 2016, le triple champion de la Champions League avec le Real a ouvert deux unités hôtelières toutes les deux situées au Portugal, l’une à Madère et l’autre à Lisbonne. Pour 2019 et 2020, l’ouverture de trois CR7 est prévue, respectivement à Madrid (Espagne), New York (Etats-Unis) et à un à Marrakech (Maroc).

Toujours selon la même source, il s’agit d’un établissement de quatre-étoiles de 210 chambres, situé sur la rive gauche entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz.

Tout ceci montre que Cristiano Ronaldo «… pose les jalons de l’après-football en diversifiant ses investissements».

D’ailleurs, Les Echos rappellent que l’enfant de Madère a déjà sa propre marque de parfum, mais aussi sa marque de jean… sans oublier sa passion pour la promotion la chaîne de salles de sport…

TB