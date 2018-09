La Banque mondiale (BM) a accordé à la Tunisie un don de 12,5 millions de dollars (environ 34,8 millions de dinars) pour assurer le financement des études techniques relatives au projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, baptisé “ELMED”.

“L’objectif de la phase d’assistance technique de ce projet, qui devra être réalisée dans un délai ne dépassant pas une année, est de mener à bien cinq études de faisabilité technique, d’impact environnemental et social”, a affirmé le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari.

Après la signature dudit accord de don, organisée, jeudi 13 septembre à Tunis, Laadhadi a expliqué que la phase “assistance technique” du projet ELMED mobilisera une enveloppe d’investissement de 13,4 millions de dollars.

“L’Etat tunisien contribuera à hauteur de 0,9 million de dollars et les 12,5 millions de dollars seront accordés par deux fonds fiduciaires gérés par la BM, à savoir le fonds fiduciaire ESMAP (Energy sector management assistance program) qui accordera 5,5 millions de dollars, et le fonds GIF (plateforme globale pour l’infrastructure (7 millions de dollars)”, a-t-il encore précisé.

Pour la réalisation du projet ELMED, dont le coût total est estimé à 600 millions d’euros (soit 1,8 milliard de dinars), l’UE s’est engagée à mobiliser la moitié de l’enveloppe et le reste sera financé à travers des partenariats Public/privés, selon Laadhari. Et d’ajouter qu’une fois réalisé, ce projet va permettre à la Tunisie d’assurer ses besoins énergétiques et d’exporter l’excédent vers le marché européen.

De son côté, le représentant de la BM en Tunisie Tony Verheijen, a mis l’accent sur l’importance stratégique du projet d’interconnexion Elmed qui permettra de renforcer la sécurité globale du système électrique euro-méditerranéen, en diversifiant les sources et les voies d’approvisionnement.

Il s’agit en outre d’optimiser l’utilisation des ressources énergétiques dans les pays des deux rives de la Méditerranée, a-t-il encore ajouté.

Elmed, est un projet qui permettra de réaliser une interconnexion haute tension sous-marine de 200 km, d’une puissance de 600 MW, qui reliera la Tunisie et l’Italie.