Réouvert en juin 2021, après plusieurs années de fermeture, à la suite du vol de la statuette “Ganymède” en 2013, le Musée paléochrétien situé dans le site archéologique de Carthage, sera fermé (à l’exception des alentours à l’extérieur du musée) à partir du 1er mars 2024 pour des travaux de réaménagement de ses deux salles d’exposition. Selon un communiqué publié par l’Institut National du Patrimoine (INP), la réouverture est prévue avec la haute saison touristique en vue permettre au large public de découvrir le musée dans une peau neuve après ce chantier de rénovation muséographique.

Construit en 1984 dans le cadre de la campagne internationale “Pour sauver Carthage” lancée entre 1972 et 1992 par l’Unesco et l’Institut national du patrimoine (INP), ce musée de site (fermé puis réouvert en 2010 après quelques travaux de rénovation avant qu’il soit de nouveau fermé en 2013 et réouvert en 2021) expose de manière didactique les témoignages matériels de l’histoire de la ville , métropole de l’Afrique antique: de l’époque punique au Moyen Âge, mais surtout les antiquités romaines, paléochrétiennes et byzantines.

Sur les murs extérieurs du musée, sont visibles des peintures en mosaïque, résultat des fouilles sur le site de l’église qui ont été réalisées par l’Institut national du patrimoine (INP) entre 1969 et 1970. Le musée offre à voir également des découvertes du cirque romain ; un chapiteau corinthien, des fosses de chevaux, une fresque en mosaïque représentant des auriges de chars de course de chevaux.

Lors des fouilles, la citerne souterraine a été entièrement intégrée au musée. Dans l’une des citernes voisines, les archéologues ont découvert la célèbre sculpture de Ganymède et l’aigle qui était brisée en 17 morceaux. La statuette de Ganymède est l’œuvre emblématique du musée paléochrétien qui couvre les périodes romaine et paléochrétienne.

La statuette en marbre blanc, datant du 5e siècle, représentant Ganymède avec Jupiter sous forme d’un aigle, a été volée le 8 novembre en 2013, pour être restituée quatre ans plus tard, le 26 janvier 2017.