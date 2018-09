Considérant une conviction profonde que nous avons et qui prend racine dans notre expérience et dans toutes les expériences qui nous entourent ;

Considérant la nécessité absolue d’offrir aux Tunisiennes et aux Tunisiens un équilibre dans le paysage politique pour l’émergence d’un cadre institutionnel nouveau en rassemblant les ressources compétentes ;

Considérant la nécessité de l’émergence d’un leadership compétent pour mettre un terme à la décadence continuelle qui affaiblit notre Etat depuis les élections de 2014 et porte atteinte au développement socioéconomique de la Tunisie ;

Ainsi, pour la prospérité de la Tunisie, Tounes Awalann a décidé de se fusionner à Albadil Ettounsi pour ne former qu’un seul parti politique toujours dénommé Albadil Ettounsi.

Nous espérons, à travers cette initiative, contribuer à l’émergence d’une dynamique politique innovante.

Par cette fusion salutaire, nous portons la conviction que le renouvellement réel ne peut arriver qu’à travers un engagement solennel et sincère d’ouverture de toutes les énergies dont regorgent ce pays.

Nous sommes aussi convaincus que ces énergies résident dans toutes les composantes de notre société. Cet engagement à nous ouvrir et à aller chercher toutes les ressources porteuses d’espoir où qu’elles se trouvent. C’est en rassemblant ces figures dispersées qui ont fait de l’exception tunisienne une réalité qu’on peut offrir à nos concitoyennes et concitoyens l’alternative qu’ils attendent. Nous mesurons l’ampleur de cette promesse et nous ne sommes portés que par le dévouement envers ce pays et la noblesse de servir sa cause.

Communiqué