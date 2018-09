La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi en baisse. Le Tunindex s’est replié de 0,74%, se situant à 8 044,37 points dans un faible volume d’échanges de 5,764 MD. La balance des variations a été tirée vers le bas n’affichant que 17 hausses contre 38 baisses, selon MCP.

Le titre BNA a réalisé le plus gros volume de la journée, mobilisant 1,274 MD pour s’échanger à 19,60 D, soit une baisse de 0,70%.

A la hausse, le titre SOTEMAIL a progressé de 3,97 % à 1,57 D, suivi par le titre SIPHAT qui a grimpé de 3,76 % à 4,41 D. Le titre SERVICOM s’est adjugé 3,44 % finissant la séance à 1,80 D.

Dans le vert, le titre ASSURANCE SALIM s’est échangé à 26,98 D, soit un accroissement de 2,97%, suivi par le titre UBCI qui a évolué de 2,74 %, à 31,40 D.

A la baisse, le titre SOTETEL a perdu 4,46% à 3,42 D, suivi par les deux titres SOPAT et ASSAD qui ont reculé respectivement de 3,72 % et 3,62% à 1,81 D et 7,70 D.

Dans le rouge, le titre UIB et SOTRAPIL ont réalisé un repli respectif de 2,98% et 2,85% clôturant la séance à 30,85 D et 17 D.