La 5e édition du Forum International des DSI se tiendra du 16 au 18 octobre 2018 à la Medina Yasmine Hammamet.

Ce forum, organisé conjointement par l’IFN (pour International Futur Network) et le Club DSI Tunisie, est devenu, au fil du temps, une rencontre incontournable pour les DSI tunisiens et étrangers. Car c’est une occasion pour échanger les expériences entre DSI, aborder les nouveaux enjeux-métiers et discuter les moyens pour faire face aux enjeux du numérique.

Le Forum DSI International, dans cette 5ème édition, se déroulera sous le thème «Think Digital… Be Digital». Autrement dit, trois jours durant, le débat des participants tunisiens et étrangers traitera tous les aspects du Digital, entre autres la mise en place d’une stratégie digitale qui prend en considération le métier cœur de l’organisation mais aussi toutes ses fonctions de support; c’est le «Think Digital». Cette stratégie du digital sera détaillée durant le keynote du forum et aussi lors de la table ronde des CEO.

Le débat portera aussi sur la transformation digitale qui aura la mission de traduire la stratégie digitale en un plan d’action pour les différents «business lines» ainsi que les départements de support. C’est la suite logique de la stratégie digitale représentée par les deux points successifs du «Think Digital».

Enfin, le Forum couvrira les aspects d’opérationnalisation de la stratégie digitale, à savoir le «Be Digital», en abordant l’impact de la digitalisation sur les trois axes du concept PPT –pour People, Process et Technology.

Les axes People (Ressources Humaines) et Process (Management) seront développés dans plusieurs plénières du Forum ; quant à l’axe Technology, il sera abordé par les différents workshops présentés par nos partenaires.

La clôture du forum sera organisée sous forme d’un panel qui présentera une synthèse des différentes sessions de l’événement suivi d’une liste de recommandations visant à passer à la concrétisation.

Au programme :

Plus de 400 participants nationaux et internationaux

Plus de 20 conférenciers nationaux et internationaux

Plus de 30 partenaires nationaux et internationaux

Des business meetings

Des Workshops thématiques organisés par nos partenaires

Un espace d’exposition pour nos partenaires pendant les trois jours du forum.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : le portail officiel du Forum International des DSI.