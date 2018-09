Le premier Salon Junior Start Up Day s’est soldé par l’octroi de prix aux gagnants de la compétition, en l’occurrence Ines Pico (12 ans) et son projet «Be-Fanny», Amin Kannou (13 ans) pour «Buy Resel», et Omar Daada (13 ans) pour «Iwa Web Design».

Ce Salon, organisé par l’association «Graines d’Entrepreneurs» à la maison de jeunes de Sidi Bou Saïd, avec pour partenaire officiel le Groupe Université Centrale (UCG), s’inscrit dans la continuité de la session de formation été 2018 de l’association susmentionnée, visant à accompagner des enfants de 10 à 15 ans dans leur découverte du monde entrepreneurial.

Douze (12) produits/services étaient en compétition devant un jury composé de personnalités du monde de l’entreprenariat dont Houbeb Ajmi, DG du groupe Université Centrale, principal pourvoyeur de fonds et de prix de cette compétition qui a expliqué.

A cette occasion, Houbeb Ajmi explique les raisons de l’implication de l’UCG dans pareil événement en ces propos : «l’un des plus importants objectifs de l’UCG est de promouvoir l’entreprenariat, ce qui nous a motivés pour nous impliquer auprès de l’association “Graines d’Entrepreneurs“ sur cette initiative. Nous allons adopter ces jeunes dans l’incubateur de l’UCG et leur donner accès aux mentors des startappeurs étudiants de nos universités en plus de leur offrir nos 7.000 étudiants comme base de clients afin de leur permettre de fructifier leurs sociétés pour qu’elles deviennent des meilleures en Tunisie et pourquoi pas à l’échelle internationale. Nous allons, d’ailleurs, nous engager, dans des actions similaires, et pour la même finalité, à savoir promouvoir l’entreprenariat, tout au long de l’année auprès de nos étudiants et de tous les jeunes».

A propos de Graines d’Entrepreneurs

L’initiative “Graines d’Entrepreneurs“ lancée par Sana Ksouri est une suite d’ateliers de formation, qui fait partager aux jeunes, de 10 à 15 ans, le goût d’innover et l’esprit d’entreprendre. Elle leur apprend les méthodes et les outils simples, pratiques et indispensables pour réaliser un projet.

Le principe ? Les participants expérimenteront les premières étapes de la transformation des meilleures idées en véritables projets de création.

Au programme ? Réflexion et recherche, conception et prototypage, étude de marché auprès du public et « Pitch » sur scène.

Aucune préparation ou connaissances nécessaires. Les jeunes peuvent venir avec leurs propres idées, en trouver sur place ou encore joindre une équipe dont l’idée les enthousiasme !

A propos du Groupe Université Centrale

Le Groupe Université Centrale est le pionnier et le numéro un de l’enseignement supérieur privé en Tunisie et une institution membre du groupe Honoris United Universities, premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé.

L’UCG consolide ses atouts et sa volonté d’échanges et d’ouverture sur plusieurs institutions, ainsi que l’intérêt de ses étudiants en multipliant des accords de partenariat.

L’UCG s’est engagée à former la nouvelle génération de leaders et de professionnels tunisiens et africains capables d’avoir un impact sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde globalisé, par sa volonté, toujours renouvelée, de renforcer la portée et l’excellence de l’enseignement supérieur qu’elle offre à ses étudiants.