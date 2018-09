Sept (7) entreprises tunisiennes prendront part aux Rencontres Africa 2018, qui auront lieu les 24 et 25 septembre dans la capitale française, Paris.

Ces rencontres verront la participation de plus de 800 responsables africains et plus de 1.500 responsables français et européens, ainsi que des délégations venant de 34 pays africains.

Cette troisième édition des Rencontres Africa 2018 -la 2ème s’étant tenue à Tunis, à Nairobi et Abidjan en octobre 2017-, débattront de la question du développement, des secteurs de la santé, du bâtiment et des industries alimentaires.

L’événement, qui se tiendra au Palais des congrès de Paris, se déroulera sous forme de workshops sectoriels et des espaces réservés l’un au continent noir et l’autre à la recherche des moyens de financements, sans oublier l’espace pour l’établissement des relations commerciales dédié aux représentants des entreprises françaises et africaines.

Au menu, plusieurs questions vont être débattues: La promotion du secteur agricole en Afrique; Maghreb: le portail de l’Afrique; Les projets de l’infrastructure; La lutte contre la corruption; Les spécificités de la suppression des obstacles douaniers en Afrique.

Voici la liste des sociétés tunisiennes qui prendront part aux Rencontres Africa à Paris: Medipharm, Medicor, Omniacom, SIAM, Armatech, Socodis et Sidef Com.

La plupart de ces sociétés exercent dans le secteur de la santé, sachant que la plateforme d’inscription pour participer à cet événement se fera le 19 septembre.