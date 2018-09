Dar el Kamila, lieu historique logé à la Résidence de France à La Marsa (banlieue nord de Tunis), s’ouvre au public pour des visites exceptionnelles prévues les 15 et 16 septembre 2018, et ce à l’occasion des Journées européennes du patrimoine en Tunisie. C’est ce qu’annoncent l’ambassade de France et l’Institut français de Tunisie (IFT).

Ces visites guidées seront possibles après inscription et choix de la date et des horaires désirés. Pendant ces deux jours, le programme comporte quatre visites libres commentées (entre 13h et 16h) pour un groupe de 100 personnes, et deux visites guidées (à 4h30 et à 15h30), pour un groupe de 50 personnes.

Dar el Kamila “est construite en 1800 par un notable tunisois. Cette maison de plaisance a été attribuée par les autorités beylicales au consul de France, Léon Roches, en 1857… Ce dernier l’a placée sous le signe de la perfection en la baptisant al-Kamila”, lit-on sur le site de l’ambassade de France à Tunis.

La demeure avait, en juin 2007, ouvert ses portes pour fêter les 150 ans de présence française dans ses murs. Les visiteurs pourront à nouveau admirer les vastes jardins qui entourent Dar el Kamila et l’intérieur de cette demeure au style alliant tradition hispano-maghrébine et influences décoratives occidentales.

Le site dédié aux Journées européennes du patrimoine présente une manifestation créée en 1984 par le ministère français de la Culture. Dans un premier temps, elle s’est faite connaître sous le nom de “Journée portes ouvertes” dans les monuments historiques avant de devenir, dès 1991, un rendez-vous européen décliné dans près de 50 pays signataires de la Convention culturelle européenne.

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 sur le thème de “L’art du partage”. Il s’agit d’un rendez-vous organisé chaque année au troisième week-end du mois de septembre.